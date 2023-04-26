Kızılelma İstanbul semalarında

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olan Kızılelma en uzun uçuşunu yaptı. Tekirdağ'dan havalandı, Teknofest için İstanbul'a indi. Kızılelma, 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında Teknofest'te ziyaret edilebilecek. TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağının İstanbul semalarındaki görüntüsünü paylaştı.

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