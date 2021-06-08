Kızına destek olmak için tenise başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun talimatıyla Şanlıurfa’nın kırsal mahallelerinden Sarıbal’da yapılan tenis kortuna yoğun ilgi var. Özellikle kadınlar yöresel kıyafetleriyle tenis oynamaya başladı. Mahalle sakinlerinden 3 çocuk annesi Fatma Karakeçi de korta ilk çıkanlardan... Kızının tenise ilgisi olduğunu anlatan Karakeçi, "Beden eğitimi öğretmeni burada toprak kort yaptı. Kızım da orada oynayarak tenisi sevmeye başladı. Ben de ona destek olmak için, haydi birlikte oynayalım, dedim ve böylece oynamaya başladık" dedi. Karakeçi, ''Kadınlar gelsin oynayalım. Ben oynuyorum onlar da gelsinler’ diyerek komşu köydeki kadınlara çağrı yaptı.
Abone ol
Paylaş
NTV 08.06.2021 - 12:59| Son Güncelleme : 08.06.2021 - 13:50
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.