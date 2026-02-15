Kızına kahvaltıya giderken feci son: Kaza anı güvenlik kamerasında

15.02.2026 13:51

İHA

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kızına kahvaltıya gitmek için halk otobüsünden inip yolun karşısına geçmek isterken iki aracın çarptığı 70 yaşındaki Mustafa Şahin olay yerinde hayatını kaybederken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.