Kızını, oğluna isteyen adama sokak ortasında kurşun yağdırdı
Kocaeli’de 60 yaşındaki Cevdet D. kızını, oğluna istenmeye gelen 55 yaşındaki Hikmet G.’ye sokak ortasında kurşun yağdırdı. Güvenlik kamerasının kaydettiği saldırı sonrasında kaçan zanlı yakalanarak tutuklandı. Vücuduna kurşun isabet eden Hikmet G.’nin hastanedeki tedavisi sürüyor.
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