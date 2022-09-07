Kızını, oğluna isteyen adama sokak ortasında kurşun yağdırdı

Kocaeli’de 60 yaşındaki Cevdet D. kızını, oğluna istenmeye gelen 55 yaşındaki Hikmet G.’ye sokak ortasında kurşun yağdırdı. Güvenlik kamerasının kaydettiği saldırı sonrasında kaçan zanlı yakalanarak tutuklandı. Vücuduna kurşun isabet eden Hikmet G.’nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Haberler - İHA 07.09.2022 - 09:54 | Son Güncelleme : 07.09.2022 - 10:08

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