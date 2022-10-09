Kızını okula götürürken saldırıya uğradı

İstanbul Beyoğlu’nda bir gemi kaptanı kızını okula götürürken silahlı saldırıya uğradı. Baba ile kızına arkalarından yaklaşan saldırgan, dört el ateş edip kaçtı. Güvenlik kamerasının kaydettiği o anlarda, baba ile küçük kızının panikle ara sokağa kaçmaya çalıştıkları görülüyor. İki bacağından yaralanan baba hastaneye kaldırılırken küçük kız şans eseri yaralanmadı.
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