Kızını okula götürürken saldırıya uğradı

İstanbul Beyoğlu’nda bir gemi kaptanı kızını okula götürürken silahlı saldırıya uğradı. Baba ile kızına arkalarından yaklaşan saldırgan, dört el ateş edip kaçtı. Güvenlik kamerasının kaydettiği o anlarda, baba ile küçük kızının panikle ara sokağa kaçmaya çalıştıkları görülüyor. İki bacağından yaralanan baba hastaneye kaldırılırken küçük kız şans eseri yaralanmadı.

TÜRKİYE HABERLERİ