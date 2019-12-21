Kızını öldüren baba hakkında 'indirimsiz' müebbet istemi

Balıkesir'de doktor kızını öldüren zanlı hakkında iddianame hazırlandı. Mustafa Ali Yılmaz için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasi istendi. İndirim hükümlerinin uygulanmaması talep edildi. Boşanma davası süren zanlı ilk ifadesinde kızını, annesinin yerini söylemediği için ve eşi üzülsün diye öldürdüğünü söylemişti.

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