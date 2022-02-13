İstanbul Esenyurt’ta bir kadın, pazarda alışveriş yaparken kızının çantasını çalan hırsıza kaldırım taşıyla saldırdı. Zabıta, dakikalarca hırsızın peşinden koşan öfkeli anneyi sakinleştirmek için epey uğraştı. Çevreden koşanların da araya girmesiyle kadın hırsızdan uzaklaştırıldı. Olay yerine gelen polis, hırsızı gözaltına aldı.
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