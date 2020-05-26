KKTC Başbakanı NTV'ye konuştu

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Libya anlaşmasıyla Yunanistan ve Rum kesiminin planlarını bozduğunu söyledi. NTV Lefkoşa temsilcisi Selim Sayarı'nın sorularını yanıtlayan Tatar, "Anlaşma sayesinde bölgedeki esas oyuncu haline geldik" dedi.
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NTV 26.05.2020 - 15:58| Son Güncelleme : 26.05.2020 - 16:31
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