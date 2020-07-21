Klima bomba gibi patladı

Esenler’de Havaalanı Mahallesi bulunan 10 katlı bir binanın 6’ncı katında bulunan dairenin kliması bomba gibi patladı. Edinilen bilgiye göre dairede bulunan klimada önce yangın çıktı. Bir süre yanan klima daha sonra adeta bomba gibi patladı. Patlama sesi ilçede bulunan birçok mahalleden duyuldu. NTV İstihbarat Şefi Erdoğan Durna patlama ile ilgili detayları anlattı.

NTV 21.07.2020 - 10:39 | Son Güncelleme : 21.07.2020 - 10:50

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