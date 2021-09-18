Klimayla birlikte 10 metreden düştü

İstanbul Fatih'te dengesini kaybederek montajını yaptığı klima ile birlikte yaklaşık 10 metre yükseklikten yere düşen Hamit Çetin yaralandı. Bu sırada yoldan geçen kadın, klima ve düşen Çetin'in altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çetin'in tedavisi hastanede devam ediyor.
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NTV 18.09.2021 - 14:52| Son Güncelleme : 18.09.2021 - 15:00
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