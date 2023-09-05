Kocaeli'de kuyumcudan hırsızlık anı kamerada

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kuyumcudan yüzüklerin çalınma anı güvenlik kamerası ile görüntülendi. Çocuklarla kuyumcuya gelen iki kadının, iş yeri çalışanlarını meşgul ettiği sırada yüzük tablası bir çocuk tarafından çalındı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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