Kocaeli'de nefes alamayan köpeği kalp masajı yaparak kurtardı
Kocaeli'de iki köpek oyun oynuyordu. Bu sırada tasmalar karıştı ve köpeklerden biri nefes alamadı. Bir kişi bayılan köpeğe kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Veterinerde tedavi edilen Garip isimli köpeğin durumu iyi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.