Kocaeli'de nefes alamayan köpeği kalp masajı yaparak kurtardı

Kocaeli'de iki köpek oyun oynuyordu. Bu sırada tasmalar karıştı ve köpeklerden biri nefes alamadı. Bir kişi bayılan köpeğe kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Veterinerde tedavi edilen Garip isimli köpeğin durumu iyi.

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