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Kocaeli'de sendika başkanına darp anı kamerada
12.09.2019 - 10:45

Lastik-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Yusuf Bayraktar'ın, İzmit ilçesinde 2 kişi tarafından darbedilme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Alınan bilgiye göre, Kocaeli Devlet Hastanesi'nde hasta ziyaretinde bulunduktan sonra hastanenin bahçesinde park ettiği otomobiline giden Bayraktar'ın yanında bulunan arkadaşı, bir kişiyle omuz omuza çarpıştı. İkili arasında yaşanan kısa süreli tartışma kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmaya çalışan Bayraktar, bu sırada yumruk darbesiyle yere yıkıldı. Kavgaya karışan bir kişi de Bayraktar'a vurmaya çalıştı. Burnu kırılan Bayraktar, hastanede tedavi altına alındı. Olayın ardından ardından kaçan 2 şüpheli, daha sonra polis ekiplerince yakalandı. İfadesi alınan şüpheliler serbest bırakıldı.

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