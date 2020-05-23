Kocaeli'deki tehlikeli cadde

Kocaeli-Gebze'deki Anadolu Caddesi'nde TIR ve kamyonlar sık sık kazalara neden oluyor. Çayırova sakinleri caddedeki fabrikaların güvenlik kameralarının kaydettiği kazalardan şikayetçi. (Haber: Korhan Varol Kamera: Önder Gündoğdu, NTV Haber)

NTV 23.05.2020 - 11:00 | Son Güncelleme : 23.05.2020 - 11:23

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER