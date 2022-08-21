Kolları olmayan belediye başkanı da parkuru tamamladı
‘Dünyanın en iyi açık su yarışı’ olarak kabul edilen Boğaziçi Kıtalarlararası Yüzme Yarışı, Kanlıca ile Kuruçeşme arasında yapıldı. Sporcular 6,8 kilometre boyunca kulaç atarak Boğaz’ı yüzerek geçti. Bir kaza sonucu iki kolunu da kaybeden Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli de parkuru tamamlayanlar arasındaydı. (Haber:Beyzanur Özer Kamera:Savaş Daldal)
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