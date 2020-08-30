Komandolar 30 Ağustos'u özel kliple selamladı: Daima Hazırız!
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla hazırlanan videoyu paylaştı. Klipte, MSB'nin Twitter hesabından paylaşılan klipte "Komando Marşı (Korku Nedir Bilmeyiz)" ile şair Yahya Kemal Beyatlı'nın "Şu Kopan Fırtına Türk Ordusudur Ya Rabbi" dizeleri ve Ekrem Şama'ya ait "Bu Bayrak" eserleri rap tarzında seslendirildi.
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30.08.2020 - 11:24| Son Güncelleme : 30.08.2020 - 12:05
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