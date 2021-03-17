Komşu ülkede basıldılar, piyasa değeri 35 milyon TL (İstanbul'da korsan kitap baskını)
İstanbul’da polis, Sarıyer ve Kağıthane’de 3 adrese baskın düzenledi. Piyasa değeri yaklaşık 30 milyon TL olan 60 binden fazla korsan kitap ele geçirildi. Kitapların komşu bir ülkede basıldığı ve sahte bandrolle internet üzerinden satıldığı belirlendi. Olayla ilgili bir kişi gözaltında... (Haber:Osman Terkan Kamera:Cumhur Çatkaya)
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NTV 17.03.2021 - 16:17| Son Güncelleme : 17.03.2021 - 17:11
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