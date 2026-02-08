Komşuların çöp bidonu tartışması kameraya yansıdı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çöp bidonunun yeri nedeniyle iki yaşlı komşu arasında tartışma çıktı. Uzun süre devam eden sözlü atışma çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, Nilüfer ilçesine bağlı Özlüce Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin önünde bulunan çöp bidonunun nereye konulacağı konusunda anlaşmazlık yaşayan yaşlı adam ile kadın arasında tartışma başladı. Taraflar bir süre karşılıklı olarak tartışmayı sürdürdü. Çevrede bulunan vatandaşlar yaşanan anları cep telefonu ile kayda aldı. Olayda herhangi bir yaralanma ya da fiziki müdahale yaşanmadığı öğrenilirken, tartışma bir süre sonra sona erdi.