Komşusunun otomobilini defalarca çizdi

Gaziantep’te yaşayan Emel Kont’un 400 bin liraya satın aldığı sıfır otomobilini bilinçli olarak 2 defa çizen komşusu Aysun B. güvenlik kamerasına yakalandı. “Ev alma, komşu al” sözünün boşuna söylenmediğini belirten Kont, böyle bir insanın komşusu olmasından büyük rahatsızlık duyduğunu söyledi.
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NTV 05.07.2021 - 15:15| Son Güncelleme : 05.07.2021 - 15:37
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