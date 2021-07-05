Komşusunun otomobilini defalarca çizdi

Gaziantep’te yaşayan Emel Kont’un 400 bin liraya satın aldığı sıfır otomobilini bilinçli olarak 2 defa çizen komşusu Aysun B. güvenlik kamerasına yakalandı. “Ev alma, komşu al” sözünün boşuna söylenmediğini belirten Kont, böyle bir insanın komşusu olmasından büyük rahatsızlık duyduğunu söyledi.

NTV 05.07.2021 - 15:15 | Son Güncelleme : 05.07.2021 - 15:37

DİĞER VİDEOLAR