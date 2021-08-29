Komşusunu defalarca yumrukladı

Aydın'da yaşayan Hanife Ger, evinin önünü kirlettiği gerekçesiyle komşusunun yumruklu saldırısına uğradı. Yüzüne defalarca darbe alan kadın hastaneye kaldırıldı. İfadesi alınan saldırgan ise serbest bırakıldı.

NTV 29.08.2021 - 09:50 | Son Güncelleme : 29.08.2021 - 09:58

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