Komşusunu defalarca yumrukladı

Aydın'da yaşayan Hanife Ger, evinin önünü kirlettiği gerekçesiyle komşusunun yumruklu saldırısına uğradı. Yüzüne defalarca darbe alan kadın hastaneye kaldırıldı. İfadesi alınan saldırgan ise serbest bırakıldı.
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NTV 29.08.2021 - 09:50| Son Güncelleme : 29.08.2021 - 09:58
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