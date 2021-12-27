Komşuya çiğ yumurta, dışkı ve kimyasallı saldırı

İstanbul Gaziosmanpaşa’da evlerinin kapısının önünde çiğ yumurta, dışkı hatta kimyasal madde bulan Kocaboğa çifti, çareyi güvenlik kamerası taktırmakta buldu. Görüntüleri izleyip olayı gerçekleştirenin alt kat komşusu olduğunu görünce hemen şikayetçi oldular. Davanın bir yıl sürdüğünü ve sonunda takipsizlik kararı verildiğini anlatan Deniz Kocaboğa ‘‘Bizden önce bu dairede oturanlar da bu tarz problemler yüzünden taşındılar. Artık huzur istiyoruz’’ diyerek tepki gösterdi.
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