Depremin izleri siliniyor: Konteyner kentte yaşam başladı

Elazığ'da 24 Ocak'ta yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılıyor. Doğukent ve Kırklar mahallelerinde kurulumu tamamlanan konteyner kentte yaşam başladı. Malatya'da da depremde evleri yıkılıp, hasar görenler, geçici olarak kurulan konteynerlere yerleşti.

NTV 03.03.2020 - 12:22 | Son Güncelleme : 03.03.2020 - 13:01

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