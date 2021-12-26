Kontrolsüz patlatılan dinamit ölüm getirdi

Gaziantep’te bir fabrikanın temel inşaatı sırasında patlatılan dinamit ölüme yol açtı. Patlama sırasında etrafa saçılan taşlar, 21 yaşındaki Vedat Erdoğan’ın başına isabet etti. Erdoğan, dinamit patlatılan fabrikanın yakınındaki fabrikada güvenlik görvelisiydi ve patlama sırasında işine gidiyordu. Ağır yaralanan Vedat Erdoğan, doktorların müdahalesine rağmen hastanede hayatını kaybetti.
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