Konvoyda ‘çakar izni’ olan araç bile vardı

İstanbul Kağıthane’de çakarlı araçların olduğu düğün konvoyuna ceza yağdı. Konvoyun en önündeki otomobil defalarca drift atarken çakarlı araçlar da konvoy halinde ilerledi. Drift atan sürücüye 9 bin 125 TL ceza kesilerek ehliyetine 2 ay el konuldu. Çakarlı araç sürücülerine de bin 823’er TL ceza kesildi. Çakar kullanım hakkı olduğu öğrenilen bir sürücünün son bir yılda çakarı amaç dışı kullanırken 3 kez yakalandığı ortaya çıktı. Araç 15 gün trafikten men edilerek çakarın sökülmesi için süre tanındı.

Haberler - ntv.com.tr 23.02.2022 - 12:50 | Son Güncelleme : 23.02.2022 - 13:34

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