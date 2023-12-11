Konya'da 13 yaşındaki kız nişanlandırıldı: Görüntüler tepki çekti
Konya'da Beyşehir ilçesinde oturan ve eşinden ayrı yaşayan Osman S., 8. sınıf öğrencisi kızını evlendirmek istedi. 13 yaşındaki kız, kendisinden 15 yaş büyük Ali G. ile nişanlandırıldı. Nişan merasiminden görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü harekete geçti. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı. Jandarma aile üyelerinin ifadesini aldı.
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