Konya'da futbol okulu öğrencisine dayak: O anlar kamerada
Konya'nın Ereğli ilçesinde, 12 yaşındaki futbol okulu öğrencisini darbeden antrenör hakkında idari soruşturma başlatıldı. Öğrencinin babası Ümit G, antrenör H.A. hakkında emniyete şikayetçi oldu. Olay anı, sahanın güvenlik kamerası ile görüntülendi.
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