Konya'da karantina yurdundan çıkmaya çalışanlara polis engeli

Konya'da tedbir amaçlı yurt ve hastanede gözetim altına alınan kişilerden kaçmaya çalışanlar oldu. Sakarya'da virüs testi bahanesiyle dolandırıcılık girişimi önlendi. Denizli ve Sinop'ta da sosyal medyada provokasyon yapan kişilere yönelik soruşturma başlatıldı. İşte yurt çapında, corona virüs ile ilgili başlıklar...

NTV 17.03.2020 - 14:27 | Son Güncelleme : 17.03.2020 - 16:07

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