Konya’da obruk tehdidi: Sayıları 2 bine ulaştı

Konya’da obrukların sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Kentte 2021 yılı ocak ayında 600 olarak tespit edilen obrukların sayısı, 2 bini buldu. Konya Teknik Üniversitesi'nden Profesör Doktor Fetullah Arık, obrukların tarım ve yerleşim alanları için tehdit oluşturmaya başladığını söyledi.
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