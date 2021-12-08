Konya’da obruk tehdidi: Sayıları 2 bine ulaştı

Konya’da obrukların sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Kentte 2021 yılı ocak ayında 600 olarak tespit edilen obrukların sayısı, 2 bini buldu. Konya Teknik Üniversitesi'nden Profesör Doktor Fetullah Arık, obrukların tarım ve yerleşim alanları için tehdit oluşturmaya başladığını söyledi.

Haberler - NTV 08.12.2021 - 10:41 | Son Güncelleme : 08.12.2021 - 10:52

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