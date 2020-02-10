Konya'da şiddet gören kadını kurtarmak isteyen genç, katil oldu (Hukukçu yorumu)
Konya'da bir genç parkta kadına şiddet uygulayan kişiye müdahale etti. Saldırgan ile boğuşmaya başladı. Yanında taşıdığı bıçak, arbede sırasında saldırganın kalbine saplandı. Saldırgan ölürken genç, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı. Şiddet gören kadın ise ifadesinde gencin kendisini kurtarmaya çalıştığını anlattı. Peki bu olaya hukukçular ne diyor? Ceza Hukukçusu Dr. Rezan Epözdemir, NTV yayınında konuyu böyle değerlendirdi.
10.02.2020 - 10:25| Son Güncelleme : 10.02.2020 - 10:40
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.