Konya'daki Yerköprü Şelalesi tehlikede mi?

Konya'nın Hadim ilçesinde 'gizli cennet' olarak bilinen Yerköprü Şelalesi'nin yakınındaki tepelik ve yamaçlık alanda çökme riski bulunuyor. Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Arif Delikan, bölgede yaklaşık 50 metre uzunluğunda yarıklar olduğunu ve acilen önlem alınması gerektiğini söyledi. Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise, "Bölgeden paylaşılan fotoğraflar algı oluşturmak amacıyla farklı açılardan ve mevsimlerden çekilmiştir" denildi. İşte ayrıntılar...
05.12.2019 - 14:00| Son Güncelleme : 05.12.2019 - 14:01
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