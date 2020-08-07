Köpeğe çarparak kaçtı

İstanbul Beşiktaş'ta bir sürücü aracıyla köpeğe çarptı. Ağır yaralı olarak bırakıp kaçınca mahallelinin tepkisi ile karşılaştı. Arkasında bile bakmadan giden sürücüden mahalle sakinleri şikayetçi olacak.
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NTV Haber 07.08.2020 - 19:02| Son Güncelleme : 07.08.2020 - 19:04
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