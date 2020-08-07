Köpeğe çarparak kaçtı

İstanbul Beşiktaş'ta bir sürücü aracıyla köpeğe çarptı. Ağır yaralı olarak bırakıp kaçınca mahallelinin tepkisi ile karşılaştı. Arkasında bile bakmadan giden sürücüden mahalle sakinleri şikayetçi olacak.

NTV Haber 07.08.2020 - 19:02 | Son Güncelleme : 07.08.2020 - 19:04

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