Köpeğe çarpıp metrelerce sürükledi

Bursa’nın Gemlik ilçesinde bir sürücü yolun ortasında yatan köpeğin üzerinden geçti. Sürücü, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı. Ağır yaralanan köpek Umurbey Hayvan Barınağı’nda tedaviye alındı.

NTV 22.06.2021 - 16:02 | Son Güncelleme : 22.06.2021 - 16:12

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