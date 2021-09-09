Köpeğe çarpıp ölümüne neden oldu, arkasına bakmadan kaçtı

Amasya’da bir köpeğe çarpan minibüs sürücüsü arkasına bile bakmadan çekip gitti. 14 aylık köpeği Ales’in ölümüyle yıkılan Emre Toraman, gözyaşları içinde şoförün bulunmasını istedi. Şikayetçi olduğunu söyleyen Toraman, ‘‘Frene bassa köpeğim kurtulurdu. Araç buradaki taş ocağının aracı. Görüşmeye gittim, eceli gelmiş ölmüş, uzatmaya gerek yok, dediler. Adaletin yerini bulmasını istiyorum’’ dedi.

ntv.com.tr 09.09.2021 - 12:29 | Son Güncelleme : 09.09.2021 - 12:36

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