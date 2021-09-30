Köpeği av tüfeği ile öldürdü

İstanbul Tuzla'da dinlenme yeri olarak kullanılan bir çiftlikte köpeği ile boğuşan bir başka köpeği gören kişi, çılgına dönerek av tüfeği ile 'Kral' isimli köpeği vurarak öldürdü. Olayın polise bildirilmesi üzerine soruşturma başlatan ekipler, olaya karışan bilgisayar uzmanı Halis Selçuk D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Halis Selçuk D. adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. 'Kral' isimli köpeğin sahibi İbrahim Baliç'in ise olaydan sonra adliyeye giderek suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.
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NTV 30.09.2021 - 11:45| Son Güncelleme : 30.09.2021 - 11:59
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