Köpeği ezen sürücünün rahatlığı pes dedirtti

İstanbul Sarıyer'de bir yapım şirketi çalışanı, yol ortasında yatmakta olan Nero isimli köpeğin üzerinden geçti. Aracın altında kalan köpek yaralı şekilde kaçmaya çalışırken otomobil sürücüsünün rahat tavırları pes dedirtti. Tepkiler üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan yapım şirketi, 'Nero'nun hayati tehlike taşımadığı ve veterinerden taburcu edildiği ayrıca köpeği ezen çalışanın işine son verildiği' belirtildi.
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NTV 11.09.2021 - 12:15| Son Güncelleme : 11.09.2021 - 12:28
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