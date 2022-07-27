Köpeği ezmek için yolunu değiştirdi

Yalova’da 22 yaşındaki yabancı uyruklu A.H. kamyonetiyle yolunu değiştirerek yerde yatan sokak köpeğini ezdi. Şikayet üzerine jandarma tarafından gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakılan A.H.’ye ‘Hayvan Koruma Kanununa Muhalefet’ suçundan 2 bin 40 TL ceza kesildi. Vücudunda çeşitli kırıklar oluşan köpek, Kaytazdere Sokak Hayvanları Derneği tarafından korumaya alındı. Dernek yöneticisi Saliha Akdoğan, ‘‘Keşke olayı yaşam hakkı olarak ele alsak. Bu köpek belki insana bağımlı halde yaşamak zorunda kalacak, belki de yaşamayacak’’ dedi.
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DHA 27.07.2022 - 13:13| Son Güncelleme : 27.07.2022 - 13:22
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