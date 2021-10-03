Köpeğini böyle yumrukladı: Sosyal medyada paylaşılınca gözaltına alındı

İstanbul Maltepe’de köpeğine yumruk atan emekli radyoloji uzmanı gözaltına alındı. Uzun süredir şiddet olayına tanık olan mahalle sakinleri, bu kez görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Görüntülerin tepki çekmesinin ardından Arslan Adnan G., polis tarafından gözaltına alındı. Golden cinsi ‘Stay’ isimli köpek, geçici olarak hayvan oteline yerleştirildi.

ntv.com.tr 03.10.2021 - 14:56 | Son Güncelleme : 03.10.2021 - 15:11

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