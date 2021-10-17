Köpeğinin ayağını şişe kesti: 3 yılda 746 çuval şişe topladı
Ankara’da yaşayan 54 yaşındaki Şenol Yurttaş, sabah yürüyüşünde köpeğinin ayağını kırık bir şişe kestiğinden beri cam şişe topluyor. 3 yılda 746 çuval şişe topladığını ve bunları ücretsiz olarak belediyelere verdiğini anlatan Yurttaş ‘‘Her gün mahalle mahalle 4-5 saat geziyorum. Çok yoruluyorum ama şişeler çuvallarla giderken benim de yorgunluğum gidiyor’’ dedi. İnsanların doğayı çok hor kullandığını da söyleyen Yurttaş, herkesi çevresine karşı duyarlı olmaya çağırdı.
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