Köpeğinin ayağını şişe kesti: 3 yılda 746 çuval şişe topladı

Ankara’da yaşayan 54 yaşındaki Şenol Yurttaş, sabah yürüyüşünde köpeğinin ayağını kırık bir şişe kestiğinden beri cam şişe topluyor. 3 yılda 746 çuval şişe topladığını ve bunları ücretsiz olarak belediyelere verdiğini anlatan Yurttaş ‘‘Her gün mahalle mahalle 4-5 saat geziyorum. Çok yoruluyorum ama şişeler çuvallarla giderken benim de yorgunluğum gidiyor’’ dedi. İnsanların doğayı çok hor kullandığını da söyleyen Yurttaş, herkesi çevresine karşı duyarlı olmaya çağırdı.

Haberler - ntv.com.tr 17.10.2021 - 15:18 | Son Güncelleme : 17.10.2021 - 15:29

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