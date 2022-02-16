Köpekler, çocukları kurtarmaya çalışanları da ısırdı
Mardin’in Derik ilçesinde sokak köpekleri, okul çıkışı evlerine dönen çocuklara saldırdı. Köpekler, çocukların yardımına koşanları da ısırdı. Vücutlarının farklı yerlerinden yaralanan 4’ü çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.