Köpekler, çocukları kurtarmaya çalışanları da ısırdı

Mardin’in Derik ilçesinde sokak köpekleri, okul çıkışı evlerine dönen çocuklara saldırdı. Köpekler, çocukların yardımına koşanları da ısırdı. Vücutlarının farklı yerlerinden yaralanan 4’ü çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Haberler - NTV 16.02.2022 - 10:11 | Son Güncelleme : 16.02.2022 - 10:29

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