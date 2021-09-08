Köpeklerden kaçarken kolu kırıldı

İstanbul Sarıyer’de, sabah namazı için camiye giderken iki sokak köpeklerinin kovaladığı 14 yaşındaki Arda Suna’nın kolu kırıldı. İki köpeği görünce korkarak kaçmaya başladığını söyleyen Suna ‘‘Arkadaşım düştü ama bir şey olmadı. Ben olayın korkusuyla koşarken takla attım’’ dedi. Köpeklerin 5 yıl önce de oğluna saldırdığını anlatan anne Sibel Suna ‘‘Çocuğum okula gidemiyor, bizler işe gidemiyoruz. Bu köpeklerin kesinlikle buradan alınmasını istiyoruz’’ dedi.

ntv.com.tr 08.09.2021 - 12:52 | Son Güncelleme : 08.09.2021 - 13:07

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