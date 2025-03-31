Köpeklerden kaçarken motosikletin çarptığı yaya 9 gün sonra öldü

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, sokak köpeklerinin peşine düştüğü motosikletlinin çarpıp ağır yaraladığı Ercan Uzunlar 9 günlük yaşam savaşını kaybetti.



Olay 23 Mart'ta meydana geldi. Enes A'nın kullandığı motosiklet, Altınordu'ya bağlı Yeni Mahalle İsmet Paşa Caddesi'nde trafiğe kapalı caddede köpeklerin peşine düşmesi sonucu Ercan Uzunlar'a (61) çarptı. Ağır yaralanan Uzunlar Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Uzunlar, 9 gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan motosiklet sürücüsü adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.