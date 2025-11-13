Köpeklerin kovaladığı genci böyle kurtardı
13.11.2025 12:21
DHA
Bolu'da gece saatlerinde kendisini kovalayan köpeklerden kaçan kişiyi, yoldan geçen sürücü aracına alarak kurtardı.
Köpeklerin kovaladığı kişiyi aracına alarak kurtardı, o anları araç içi kamera kaydetti.
Olay, gece saatlerinde Paşaköy Mahallesi’nde meydana geldi. Evine gitmek için yolda yürüyen kişiyi sokak köpekleri kovaladı. Durumu fark eden Mert Gözüaçık, korna çalarak köpekleri uzaklaştırdı. Gözüaçık, eşiyle birlikte bulunduğu araca köpeklerin saldırdığı genci alarak evine bıraktı.