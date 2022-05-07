Köpeklerin saldırdığı liseliyi güvenlik görevlisi kurtardı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesi İncek Mahallesi'nde okul çıkışı evine giden lise öğrencisine sokak köpekleri saldırdı. Cep telefonuyla görüntülenen olayda, 7 köpeğin arasında kalan öğrenciyi son anda güvenlik görevlisi kurtardı. Mahallede son 1 ayda 11 kişinin köpeklerin saldırısı sonucu yaralandığı öğrenildi.

Haberler - DHA 07.05.2022 - 14:35 | Son Güncelleme : 07.05.2022 - 15:12

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