Köpeklerin saldırdığı liseliyi güvenlik görevlisi kurtardı
Ankara'nın Gölbaşı ilçesi İncek Mahallesi'nde okul çıkışı evine giden lise öğrencisine sokak köpekleri saldırdı. Cep telefonuyla görüntülenen olayda, 7 köpeğin arasında kalan öğrenciyi son anda güvenlik görevlisi kurtardı. Mahallede son 1 ayda 11 kişinin köpeklerin saldırısı sonucu yaralandığı öğrenildi.
Abone ol
Paylaş
Haberler -
DHA 07.05.2022 - 14:35| Son Güncelleme : 07.05.2022 - 15:12
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.