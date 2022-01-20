Köpeklerini de yanlarına almayı ihmal etmediler

Sivas’ın Zara ilçesine bağlı Nasır köyünde çocuklar karın tadını çıkarmak için ilginç bir kızak yaptı. Traktörün arkasına bir koltuk bağladılar ve köpeklerini de yanlarına alarak kaydılar. Sabah uyandıklarında her tarafı bembeyaz gördüklerini anlatan Emin Kaya ‘‘Canımız sıkılıyordu. En başta çadırla yapmıştık. Altı kişiydik ve düşenler oldu. Sonra kanepe bulduk ve bir iki kişi daha aldık. Olmazsa olmazımız köpeğimizi aldık. Yukarı aşağı gezmeye başladık’’ dedi.

Haberler - ntv.com.tr 20.01.2022 - 12:27 | Son Güncelleme : 20.01.2022 - 12:30

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