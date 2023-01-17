Köpekten kaçan bisikletli çocuğa otomobil çarptı

İzmir'in Torbalı ilçesinde köpek saldırısından kaçmaya çalışan 16 yaşındaki bisikletli çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yaralı çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.