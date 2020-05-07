Koray Varol: Düzenli olarak deneme sınavı yapmalılar
LGS'ye girecek öğrenci ve ailelerine tavsiyelerde bulunan Koray Varol, ''Ailelerin düzenli olarak deneme sınavı yapması ve eksikleri varsa onları analiz edip öğrenme planlaması yapması ve 2-3 gün sonra yine deneme yaparak durum değerlendirmesi yapması önemlidir'' ifadelerini kullandı.
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ntv.com.tr 07.05.2020 - 16:55| Son Güncelleme : 07.05.2020 - 17:18
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