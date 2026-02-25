Korku dolu anlar. Arazide ayı ile karşı karşıya kaldı

Dağların oğlu ismiyle bilinen profesyonel dağcı Bülent Erkan, bir anda boz ayı ile karşılaştı. Soğukkanlılığını koruyan Erkan, panik yapmadan kontrollü şekilde geri çekilerek ayıyı bulunduğu alandan bağırarak uzaklaştırmayı başardı. Yaşanan tehlikeli anlar saniye saniye kaydedilirken, doğada dikkatli olmanın önemini bir kez daha hatırlattı.