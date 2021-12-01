Korku dolu anlar: Uçan çatı elektrik direğini devirdi
İstanbul Başakşehir’de şiddetli lodosun uçurduğu çatı elektirk direğini devirdi. Devrilen direk de bir evin camını kırdı. Çatının uçtuğunu gören mahalle sakini Hasan Karalar, ‘‘Korku dolu anlar yaşadık. Buradan geçenleri durdurmaya çalıştım. Şans eseri kimseye bir şey olmadı’’ dedi.
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