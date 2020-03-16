Korku yayan belgeye soruşturma

Denetimli serbestlik kapsamında hükümlülerin toplu olarak yaptıkları tüm faaliyet ve çalışmalar sona erdirildi. Ayrıca, 60 yaş üstü hakim ve savcılar da idari izinli sayıldı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanlığı adına sahte belge düzenleyenler hakkında da soruşturma başlatıldığını açıkladı.
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NTV 16.03.2020 - 16:23| Son Güncelleme : 16.03.2020 - 18:41
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