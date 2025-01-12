Korkuluk kırılınca, Haliç'e düştü
Fatih, Galata Köprüsü'nde balık tutmaya gelen kişi yaslandığı korkuluğun kırılması üzerine Haliç'e düştü. Teknedekilerin müdahalesi ile kurtarılan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında Galata Köprüsü'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde bir kişi balık tutmak için köprüye geldi. Burada korkuluklara yaslanan kişi, korkuluğun kırılması sonucu Haliç'e düştü. Denizde çırpınan kişiyi görenler, teknedekileri uyararak o noktaya doğru yönlendirdi.
Uzun süren çabalar sonucu denize düşen kişi, can simidi atılarak kurtarıldı. Tekneye alınan kişi, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Çevredekilerin yardımları ile kurtarılarak tedavi altına alınan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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